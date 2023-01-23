『depound dpwd cable cardigan - ivory【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 28分に出品され03月11日 10時 28分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年に代官山のdepound popupで購入しました。

購入金額:¥19,800

カラー:アイボリー

サイズ:フリー

素材:ウール65%ナイロン25%カシミア10%

着用回数:3〜4回



汚れや色落ちはございません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ depound

dpwd

cable

cardigan

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ivory