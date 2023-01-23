『【ぴいすけ様専用】ガンプラ ジャンク 組立済み完成品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 03時 39分に出品され03月16日 03時 39分に終了予定です。即決価格は9,325円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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付属品は画像に写っているのものが全てです。

画像確認、ご納得の上での購入お願い致します。

定形外郵便かゆうパケットポストに収まるまで分解して簡単に梱包しますので組み上げ必要です。

梱包は基本的に最後の画像状態です。



主観ランク:

B:可、観賞可



製作工程

②部分塗装 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>ロボット 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バンダイスピリッツ