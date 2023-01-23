『beatssolo3【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 10時 35分に出品され04月09日 10時 35分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Beats Solo 3 wireless ヘッドホンです。



充電用ケーブルとパックが付きます。



4、5回くらいしか使ってないです。



目立つ傷などはありませんが中古品ですのでご理解の上ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし