『ボッテガヴェネタ ハンドバッグイントレチャートフリンジ タッセルレザー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 19時 39分に出品され03月15日 19時 39分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ボッテガヴェネタ
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落札価格13900円
286 入札履歴
終了
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