『ボッテガヴェネタ ハンドバッグイントレチャートフリンジ タッセルレザー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 19時 39分に出品され03月15日 19時 39分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品状態】



ABランク



S： 新品～新品同様。

AA：使用感が少ない、とても綺麗な状態。極美品。

AB：多少の使用感はあるが、全体的に綺麗な状態。

B：やや傷汚れがあるが、まだまだ使える状態。

BC：傷汚れが強いが、使用可能な状態。

C： ジャンク品相当。

詳細は、写真をよくご確認ください。



【仕様】

サイズ：タテ23cm

ヨコ24cm

マチ6.5cm

ハンドル長さ30cm



カラー：ブラック レザー



付属品：なし



○購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品



○アイテム

BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ

ハンドバッグ 手提げ

イントレチャート タッセルフリンジメタルハンドル ゴールド金具 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ボッテガヴェネタ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ボッテガヴェネタ

ハンドバッグイントレチャートフリンジ

タッセルレザー