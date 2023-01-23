『ノースフェイス シングルショット 20L リュック ブラック 【新品・未使用】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 12分に出品され03月18日 20時 12分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ノースフェイス シングルショット 20L リュック NM72303 k ブラック 【新品・未使用】になります。



●品名:Single Shot

●カラー:ブラック

●サイズ:H44×W31×D15cm

●容量:20L

●2023年モデル



2024年10月購入、新品・未使用です！

メーカー価格: 18,920円 (税込)



ワンデイハイクから通勤・通学など、日常のさまざまなシーンでの使いやすさを求めた、20Lの定番小型デイパックです！



写真を撮るために１度袋から出しましたが、新品・未使用です！



★【８枚目の写真】は比較のために載せております。

※左のリュックはシングルショット【出品商品】

※中央のリュックはホットショット

※右のリュックはビッグショット

になります。

ご参考までに。



実際に発送する商品は【９枚目の写真】のものになります。



ダンボールに入れて【１０枚目の写真】発送いたします。



ご検討よろしくお願いします。





◆その他、出品中のリュックは、

【 #ATOママリュック 】になります。

※↑こちらをタッチして、左上の『□販売中のみ表示』にチェックを入れていただくとご覧になれます。



◆その他、出品中の全商品は、

【 #ATOママ 】になります。

※↑こちらをタッチして、左上の『□販売中のみ表示』にチェックを入れていただくとご覧になれます。



一緒にご検討ください。





【商品の購入にあたっての注意事項】

※サイズ寸法は多少の誤差が生じる場合がありますので、ご了承ください。

※お使いの端末モニター環境により、掲載画像と実際の商品の色味が若干異なる場合があります。

※購入店舗により、タグの種類が異なる場合がありますので、ご了承ください。

※完璧なものをお求めの方、神経質な方は購入を控えて下さい。





#ノースフェイス

#NORTHFACE

#リュック

#バックパック

#ノースフェイスリュック

#シングルショット

#コールマンリュック

#ATOママリュック

#ATOママ

11/11

29 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ノースフェイス

シングルショット

20L

リュック

ブラック

【新品・未使用】