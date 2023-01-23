『美品✨ OLD BALENCIAGA バレンシアガ 長袖 総柄シャツ XL レア【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 20時 03分に出品され03月08日 20時 03分に終了予定です。即決価格は14,340円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨ 激レアな一点物です！クリーニング済み！ ✨







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❤︎ ：商品内容

サイズ表記：L

肩幅 : 約55cm

身幅 : 約64cm

着丈 : 約75cm

※平置き採寸







❤︎ ：カラー素材：写真でご確認ください。

❤︎ ：商品状態：特に目立つダメージ等無し。







❤︎ ：お願い事項です。



・購入前に必ずプロフィールご確認ください。



・商品は一部を除き古着です。

・コンディション表記は主観で記載しています。

・表記サイズより大きめに記載している場合があります。

・交渉中でも購入された方優先です。







❤︎ ：#BALENCIAGA #バレンシアガ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品✨

OLD

BALENCIAGA

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