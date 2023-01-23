『OUTERKNOWN【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 22時 55分に出品され03月18日 22時 55分に終了予定です。即決価格は14,040円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アウターノーン

ロンハーマン

ブランケットシャツ

新品未使用

2024年11月購入

サイズ L/G

L相当



OUTERKNOWNを語る上で欠かせないシグネチャーアイテム、ブランケットシャツ。

不動の一番人気を誇るロングセラーアイテムです。

袖を通すと体を包み込むような、まさにブランケットに包まれているような感覚で、リラックスしてラフに着こなせる抜け感が魅力です。

ソフトでシワになりにくく、長距離フライトや旅先のお供にもおすすめ。

装う色で印象が変わり、何枚持っていてもその日の気分でスタイリングを楽しめます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アウターノーン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ OUTERKNOWN