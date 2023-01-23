『良品 227 コーチ トートバッグ ミニボストン pvc ヘリテージストライプ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 18分に出品され03月07日 08時 18分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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管理番号：1121j5

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取り置き不可、即決優先でお願い致します。



交渉中の場合でも先に購入ボタンを押された方を優先致します。



○アイテム COACH コーチ 14478

トートバッグ ミニボストンバッグ 肩掛け

ヘリテージストライプ pvc



○サイズ【約cm】

横幅：29

高さ：21

厚さ：15

ハンドル高さ：17





平置き実寸。

多少の誤差はご了承下さい。

着画はお断りいたします。



○状態

目立った傷汚れはなく、比較的綺麗なお品になります。



※状態は出品者の主観です。

検品しておりますが、見落としがあるかもしれませんので、あくまでヴィンテージ（リユース）品としてご理解の程宜しくお願い致します。

こだわりのある方のご購入はお控え下さい。



○カラー

ブラック 黒



○素材

レザー



○付属品

なし



○購入先

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場 等



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



※ 全て1点物となります。突然出品停止をする事がございますので、気になる商品ございましたらお気軽にコメント下さい



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 良品

227

コーチ

トートバッグ

ミニボストン

pvc

ヘリテージストライプ