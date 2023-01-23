『パナソニック 10V型 液晶テレビ 2020ビエラ 防水 UN-10E10-W【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 08時 33分に出品され03月10日 08時 33分に終了予定です。即決価格は14,140円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1365-

パナソニック 10V型 ポータブル 液晶テレビ 2020 プライベート・ビエラ 防水タイプ ホワイト UN-10E10-W



【除菌済】



【通電確認済み】液晶面、大きく目立った傷ありません。

裏面1箇所線のような汚れあります。

また、全体的に変色ございますが大きく目立った傷は見当たりません。

通電確認は致しましたが動作確認は行なっていないので現状品でのお渡しとなります。



【状態】裏面に線のような汚れあります。全体的に変色ございます。やや傷や汚れあります。



【付属品】本体・電源コード・リモコン。付属品の詳細は社外互換品の場合がございますので画像にて参照してください。



【商品の状態】中古によるキズ・汚れ・スレがございます。画像にないものは欠品となります。商品はすり替え防止のためシリアルナンバーを保管しています。



Panasonic/ パナソニック

ビエラ

UN-10E7D

2017年生

液晶パネル

アダプター

リモコン

通電確認済み





サイズ...～20インチ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: ～20インチ ブランド: パナソニック