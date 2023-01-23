『ANAYI フード付きフェイクスエード ダウンジャケット ピンク【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 22時 55分に出品され03月18日 22時 55分に終了予定です。即決価格は9,815円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

ANAYIのフード付きダウンジャケットは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。ベージュの色合いは、様々なスタイルに合わせやすく、季節を問わず活躍します。



【快適な着心地】

スエード風の素材を使用しており、柔らかく肌触りが良いです。ダウンジャケットとしての保温性も兼ね備えており、寒い季節でも快適に過ごせます。



【実用的な機能】

フード付きのデザインは、風や雨から守ってくれるため、外出時に非常に便利です。内側のピンク色の裏地がアクセントとなり、開けた時にもおしゃれです。



- ブランド: ANAYI

- 色: ピンク

- デザイン: フード付きダウンジャケット

- 素材: スエード風

- 内側の色: ピンク



サイズ38

肩幅39

身幅48

袖丈59

着丈88



ダウンコート Aライン







ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アナイ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ANAYI

フード付きフェイクスエード ダウンジャケット

ピンク