『極美品 美品 ケイトスペード ショルダーバッグ 財布 ショルダーウォレット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 05時 23分に出品され05月15日 05時 23分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪︎万が一偽物だった場合は、全額返金いたします。



▪︎購入元 : 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



即購入可能

真贋済み正規品



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ウォレット ロゴ ゴールド金具



《商品状態》

使用感は少なくともとても綺麗なお品です。

背面に少し型が付いていますが（写真6枚目）問題なくご使頂けます。

極美品ですが、こちらは中古でございますので見落としている箇所もあるかもしれません。

※写真のご確認をお願いいたします。

あくまで主観となりますのでご了承ください。

素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の見落としがある場合が御座います。

こちら中古でございます。神経質な方はご遠慮ください。



大手ブランドショップにより真贋鑑定済み商品です。



《付属品》

なし



《サイズ》

横幅：19.5センチ

高さ : 12.センチ

マチ : 3.5センチ

持ち手：113センチ

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



《管理番号》

JJ-767



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《発送》

コンパクトにし、簡易包装での発送となります。



即購入可能です。

自宅保管品になります。

少しでも気になる点がありましたら、

お気軽にコメント下さい。



素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の

見落としがある場合が御座います。



また、色味、質感等に若干の違いがある

場合も有ります。



あくまで中古品であることをご理解の上、

ご購入のほど宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品

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