『【良品】CELINE マカダム柄 PVC ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 06時 23分に出品され03月25日 06時 23分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Authentic garanteed】

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【購入者様へのお約束】

当ストアの全ての商品は、複数回の鑑定を実施している正規品でございます。





ご覧いただきありがとうございます



セリーヌのバッグになります。



【状態】

B

▶︎全体使用感(中)



*下記基準でランクを決めております。



SS（新品レベル）使用の形跡が全くない商品



S（新品同様レベル）使用感がほぼない。新品並みの商品



A（美品レベル）使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品



B（きれいめレベル）やや使用感あり。しかし、目立ったキズ汚れはなく問題なく着用できる商品



C（一般的な中古品レベル） 使用感あり。キズや汚れが少しあるものの着用には影響がない商品



D（状態の悪い中古品レベル）着用するのも難しいほどのキズ、汚れ、破損がある商品





【商品詳細】

セリーヌ ショルダーバッグ ミニバッグ ブラウンマカダム トリオンフ ロゴ 本革



【カラー】

ブラウン



【サイズ】

高さ20

横幅27

マチ8

ショルダー120



あくまで中古品ですので、その点のみご理解してご購入ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【良品】CELINE

マカダム柄

PVC

ショルダーバッグ