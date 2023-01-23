『神崎恵 レスポートサック トートバッグ ハート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 14時 42分に出品され03月05日 14時 42分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レスポートサック

神崎恵コラボ





トートバッグ

コーラルハートキルト





公式ショップにて購入後、2〜3回使用しました。

目立つような汚れなどは見当たりませんが使用済みの品物ですので神経質な方はご注意ください。



水濡れ防止の上、宅急便での発送を予定しております。





出品を悩んでいるため、申し訳ございませんがお値下げ交渉は応じかねます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: レスポートサック

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 神崎恵 レスポートサック トートバッグ ハート