『POLO SPORTS ハイブリッドスウェットシャツ M ハーフジップ 復刻 紺【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 16時 22分に出品され03月07日 16時 22分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ Polo Sport ■ HYBRID SWEAT SHIRT ■



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■ 商品情報 ■

ポロスポーツ ハイブリット スェット シャツ

新タグ / 近年タグ モデルです。

数回使用、使用/着用感はありますが

破れなど、目立つ汚れ・ダメージはありません。

画像にて確認いただき、

USED/古着をご理解いただける方にお譲りします。



スポーティーで懐かしい表情を演出する、

90年代の Polo Sport ロゴを組み合わせたスウェットシャツ。

クォータージップの前立て、ドローコード付きハイネック。

左胸に"Polo Sport Ralph Lauren"のロゴ刺繍。

裾はドローコード付き。 ポロ ラルフ ローレン

モデル身長185cm、着用サイズM



【状態】 USED



【ブランド】polo sport



【タイプ】メンズ レディース カジュアルウェア

プルオーバー ハーフジップ 刺繍ロゴ 切替パネル

フリース ナイロン コットン 長袖 ハイネック



【カラー】ネイビー / 紺色系

画像にて確認ください。



【表記サイズ】Mサイズ

身幅(脇下) 約57㎝

着丈(襟元～裾) 約69㎝

肩幅(両袖付根) 約48cm

袖丈(肩袖～袖先) 約62cm

※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。

素人目視にて検品しております。

小汚れ・小キズなど細部の見逃しはご了承ください。



■ 素人梱包・コンパクト簡易包装にてお送りします。

商品・発送のタイミングにより、

発送方法が変更する場合がございます。



■ ご覧いただきありがとうございました。

お目に留まりましたらよろしくお願いいたします。



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カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロスポーツラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ POLO

SPORTS

ハイブリッドスウェットシャツ

M

ハーフジップ

復刻

紺