『スチュアート様専用グッドイナフ ボーダーモヘヤニット セーター ウール 裏原【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 09時 52分に出品され03月20日 09時 52分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド■ GOODENOUGH グッドイナフ



■状態■特に目立つ傷汚れは無く綺麗な状態



■アイテム■モヘヤニット ボーダー



■色■白黒ボーダー



■素材■モヘヤ ウール



■サイズ■M



■実寸㎝■着丈約64 身幅約51 肩幅約42 袖丈約62



※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。全て平置きでの採寸です。



その他商品はこちら☞#u全商品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: グッドイナフ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ スチュアート様専用グッドイナフ

ボーダーモヘヤニット セーター ウール 裏原