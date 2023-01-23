『needles モヘアカーディガン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 08時 01分に出品され03月05日 08時 01分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 needlesのカーディガンです。

モヘア

●サイズ：タグ表記 XL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ニードルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ needles

モヘアカーディガン