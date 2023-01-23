『シェリエ マルチボーダーニットドッキングドレス【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 12時 31分に出品され05月11日 12時 31分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着る機会がなかったので

定価33000

ブラック





【FABRIC】

1枚で決まる、美シルエット。

ダンボール素材＆ニット素材のドッキングワンピース。



ウエストの切り替えがスタイルUP！！ダンボール素材の張り感がフレアラインをしっかりキープし、型崩れしにくくシルエットをキープしてくれます。



【POINT】

バックに施したZIPデザインで、遊び心を。

そして安定のYKKエクセラファスナーを使用。

切り替え位置を高くすることで、脚長効果を感じてお召しいただけます。

スニーカーを合わせたエレカジュコーデも◎

※光の入り具合や、お使いのパソコンやスマートフォンなどのモニター設定により、商品写真のお色が実物と異なる場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>スカート 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

スカート タグ シェリエ



マルチボーダーニットドッキングドレス