『美品 2022 キャニオン スティッチ 360/ CANYON Stitched【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 12時 53分に出品され03月15日 12時 53分に終了予定です。即決価格は38,720円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2022年モデルのダートジャンプバイク

CANYON Stitched 360フレームセット

中古品です。ホイールは26インチ用。

現行モデルと同型のようです。



2023年8月ごろに新品で購入し

今年の3月ごろまで使用しました。

ダートジャンプを始めるために購入し

数回パークに通ってすぐに

ジャンプができるようになり

とても使いやすいフレームでした。

より自分の使い方に合ったジオメトリに

変更するためフレームのみを買い替え

バラしてクリーニング後保管してあります。



使用期間は半年ほどと短く

それほど激しく転倒もしていないので

使用による小傷やスレはありますが

大きなダメージはなく全体的に

状態は良好です。

フレーム各部に保護シートも

貼ってあります。



【スペック】

サイズはSサイズで

適応身長約140〜170cmになります。

フォークコラムはテーパーコラム対応

トラベルは100mm推奨になります。



BBはスレッド式のシェル幅73mm

リアエンドは幅135mm

10mmボルト固定タイプになります。



ジオメトリは画像か

HPを参照ください。



フレーム実測重量：約2253g

（サドル、シートポスト除く）



素材はアルミのため、クロモリに比べて軽量で

フレームの各部分により最適なパイプの

成形加工がされており、強度を出しながら

流線型の滑らかなラインと

溶接跡の無骨さがいいバランスで

とてもカッコよく仕上がっているフレームです。



フレーム販売はされていないと思うので

この機会にいかがでしょうか。



【商品内容】

・フレーム本体

・シートポスト＋サドル

・シートクランプ（KCNC）

・ヘッドパーツ

（上のみホープのヘッドパーツに交換）



【発送方法】

佐川急便 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ 美品

2022

キャニオン

スティッチ

360/

CANYON

Stitched