『NOLLEYS ×TAION タイオン別注 リバーシブルダウンジャケット S【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 40分に出品され03月31日 14時 40分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NOLLEYS ×TAION タイオン別注 リバーシブルダウンジャケット S



ボア側は白色ですので気持ち着用感が感じられますが比較的良いコンディションだと思いますUSED等古着にご理解ある方の購入お待ちしております。



ダウン95％ですので非常に暖かいダウンです。



購入価格25000円



採寸

肩幅...48cm

身幅...52cm

袖丈...57cm

着丈...86cm

素人採寸誤差有ります。

購入前にプロフィール確認お願い致します。



カラー...ブラック



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ノーリーズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ NOLLEYS

×TAION

タイオン別注

リバーシブルダウンジャケット

S