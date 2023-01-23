『ROJITA ロジータ バックリボンフーディーコート ホワイト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 04時 30分に出品され04月12日 04時 30分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 試着のみ・外での使用なし

私には可愛すぎたため出品しております；；





出品まだ迷っているため急に取り消す場合がございます ><





目立った毛玉やほつれ等なく美品です✧



あくまで素人保管となりますので神経質な方は購入をご遠慮下さい





簡素梱包での発送になります



定価：18700円







即購入◎



質問等ございましたらコメントにて











量産型 地雷系

ROJITA evelyn AnkRouge SecretHoney LIZLISA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ロジータ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ROJITA

ロジータ

バックリボンフーディーコート

ホワイト