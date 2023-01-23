『SHARP 掃除機 EC-MS330-N 未開封【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 18時 47分に出品され03月20日 18時 47分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！SHARPの最新スティック型掃除機「EC-MS330-N ゴールド」の新品未開封品を出品いたします。



こちらの商品は、髪の毛のからみにくいブラシを採用し、高速旋回気流でごみと空気を強力に遠心分離する、コード付き遠心分離式サイクロン掃除機。

本体2.4kgの軽量設計に加え、スリムな本体とデカ車輪で狭い場所もスイスイ移動できる。ダストカップ、フィルター、ブラシは、水洗いが行える。

フローリングやカーペットなどの床面を判別し、運転を自動制御する「自動エコモード」を搭載し、消費電力を最大約40%削減する。



タイプ キャニスター

集じん方式サイクロン

サイクロン種類フィルターあり

電源コード式 ○

ヘッド種類 モーター式(自走式)

吸込仕事率。 300 W

騒音値 58～66 dB

集じん容積0.25 L

コードの長さ5 m

ダストケース丸洗い○

フィルター丸洗い ○

本体質量：2.4kg(コードリール含む)

標準質量：3.8kg(本体、ホース、延長管、吸込口の合計質量)

【注意事項】

新品未開封品のため、すり替え防止のため返品はお断りしております。ご了承ください。

希望価格の記載が無い、明らかに現実味が無いといった値下げ要望のコメントは迷惑行為と判断し、ブロックさせていただくことがありますのであらかじめご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用