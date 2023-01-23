『ブルネロクチネリ リネン 2way ジャケット コート フード 高級【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 06分に出品され03月30日 09時 06分に終了予定です。即決価格は27,479円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当店は全て正規品を取り扱っていますので

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#TRMShop





○商品番号

3159



○ブランド

BRUNELLO CUCINELLI



○商品名

ロングコート



○サイズ

M (着丈：約92cm 身幅：約42cm 肩幅：約40cm 袖丈：約54cm)





※平置きでの採寸です。



※素人採寸なので、多少の誤差がある場合があります。

ご了承ください。



○状態

目立つ傷汚れありません。



○カラー

ベージュ







古物市場 古着店等で購入した正規品を扱っています。



古着のアイテムですので、ご理解の上ご購入をお願い致します。



また、気をつけて検品はしていますが、人の目で確認しておりますので見落としなどがあるかもしれませんが、ご了承ください。



気持ちの良い取引ができるよう心がけております！





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カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ブルネロクチネリ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ブルネロクチネリ

リネン

2way

ジャケット

コート

フード

高級