『【超美品】SHOKZ OPENFIT AIR【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 14時 25分に出品され04月30日 14時 25分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Shokz Openfit air



2024年11月購入

一度短時間の使用のみ



使用用途に合わなかった為出品いたします。

本体以外の付属品については完全未使用でございます。



ご不明な点などございましたらお気軽にコメントお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ショックス