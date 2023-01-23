『極希少 アーダーエラー オーバーサイズ ロングスリーブ Tシャツ ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 14時 18分に出品され04月29日 14時 18分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 管理番号229



ご覧頂きありがとうございます。

＊送料無料・即購入OK＊



We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



《アイテム》



極希少

ADER ERROR アーダーエラー



長袖ロングTシャツ ロンT

オーバーサイズ ロングスリーブ



《サイズ》

フリーサイズ

肩幅 73cm

身幅 71cm

袖丈 62cm

着丈 91cm



素人採寸になります。

着画はお断りいたします。





《状態》

美品

目立ったダメージ等なく

まだまだ問題なくご着用いただけます。





《カラー》

黒 ブラック Black



※撮影環境や使用端末によって、

現物と色味が異なる場合がありますので

ご了承の上お買い求め下さい。



《素材》

コットン 100%



《配送》

1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



《購入先》

国内AACD加盟店で購入した確実正規品になります。

購入後自宅で保管。



#chumi_fashion

希少アイテム出品中。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アーダーエラー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 極希少

アーダーエラー

オーバーサイズ

ロングスリーブ

Tシャツ

ブラック