『セントマイケル パーカー スウェット SAINT Mxxxxxx【新年の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 15時 40分に出品され02月13日 15時 40分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー



自宅保管

ビンテージ加工

ハードウォッシュ加工

きりっぱなりデザイン

ラスト1枚です。

お早めにどうぞ

他にも出品してますのでよろしくお願いします。



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★ご購入時、ショップお知らせにお目通し下さいませ。

※何卒ご理解の上、購入をお願いいたします！



肩幅···67cm

身幅···66cm

袖丈···66cm

着丈···69cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: セントマイケル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ セントマイケル パーカー スウェット SAINT

Mxxxxxx