『CLARKS Natalie OAKS ナタリー モカシン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 26分に出品され03月27日 22時 26分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Natalie. / レディース ナタリー （オークウッドスエード）



ワラビーの流れを汲むカジュアルシューズでクラークス定番のひとつ。全体を縦にくわえこむようなクレープソールが独自のフォルムを作り上げています。足馴染みもよく、履きこむほどに味が出てきます。紳士・婦人ともに人気の商品です。

数回試し履きした程度で超美品です。

クラークス品番:26126802

色:オークウッドスエード（Brown）

ヒールの高さ:1.5cm

靴幅:2E（普通）

表素材:本革

重さ （片足）:250.0g 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 23.5cm ブランド: クラークスオリジナルズ

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ CLARKS

Natalie

OAKS

ナタリー モカシン