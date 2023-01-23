『GAWR GURA DENIM SHIRTS JACKET VAULTROOM【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 19時 01分に出品され03月17日 19時 01分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 がうるぐら デニム シャツ ジャケット ボルトルーム



定価35200

size L

着丈 79.0cm 身幅 64.2cm 肩巾 53.5cm 袖丈 63.0cm



新品未開封未使用





なるべく24時間以内に発送します。（11/20～23のみ,都合につきお時間いただきます）



サイズを間違えてしまったため、出品です。

お値下げ対応しておりません。



取り置き等しておりません。早い者勝ちです。



vaultroom × hololive gawr gura

ボルトルーム × ホロライブ がうる ぐら



よろしくお願いします。

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#ジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ボルトルーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GAWR

GURA

DENIM

SHIRTS

JACKET

VAULTROOM