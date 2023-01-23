『最終価格 エトロ オリーブ テーラードジャケット サイズ48 イタリア製【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 07時 19分に出品され04月29日 07時 19分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このテーラードジャケットは、オリーブカラーが特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【快適な着心地】

内側のデザインにはカラフルなパターンが施されており、着用時に個性を引き立てます。



- 色: オリーブ

- スタイル: テーラードジャケット



定価12万前後です。

ご覧いただきありがとうございます。



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エトロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最終価格 エトロ オリーブ

テーラードジャケット サイズ48

イタリア製