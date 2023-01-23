『【Barbour×YOKE×JS】CONNECTED SPEYSL JACKET【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 05分に出品され03月05日 23時 05分に終了予定です。即決価格は46,000円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 col. Black

size 2

身幅69

着丈69

裄丈83

袖口129



jsの店舗で購入。タグ、ショッパーもお付けします。

即完品です。

10回程着用しました。



【BARBOUR×YOKE×JOURNAL STANDARD】の別注アイテム



22AWのモデルチェンジバージョンのアイテムです。

Speyのアームホール～脇、アームホール～袖下を解体して、キルティングのLiddesdale SL Jacketをドッキングしたデザインです。

前身頃は、Liddesdale SL Jacketの上に完全にSpeyの身頃(表地/裏地がついた)が上に被っているので、脇についたドットボタンを開けることで、Liddesdaleのパッチポケットも使用出来ます。

アームホールや袖はパーツが解体されたようにカットオフの仕様で、裏地のチェックも見え少しアクセントになっています。

22AWではなかった仕様としては、衿裏もカットオフされており、そこからキルティングが見えるので、衿を立てた時によりポイントになるようにしました。

フロントの仕様も22AWでは前端にキルティングは流し込まれていましたが、今回は完全にSpeyの前身頃がフラしの状態のレイヤードになっているので、

簡易的にドットボタンでLiddesdale側のみ留めて着用することも可能です。



サイズ感は、インラインと比べるとかなり身幅も袖巾を大きくとっているいるので、インナーにビックシルエットのアイテムを着用しても着てもらえるサイズ感になっています。



素材は22AWと異なり、30/-のパラフィンウェザー素材を使用しています。パラフィン含浸の素材なので、生地の貼りやオイルドのような雰囲気を持ち合わせ、素材の特性のチョークマークも雰囲気を出しています。



BARBOUR × YOKE × JOURNAL STANDARD

ジャーナルスタンダード ヨーク バブアー

ベトジャン ベトナムジャケット ミニタリー ミニタリージャケット 東洋 東洋テーラー テーラー東洋 M L XL XXL 2Xl tee t シャツ t shirt

METALLICA NIRVANA バンドTシャツ バンT

ロンT ロングスリーブ l/s vtg

90s 90’s 00s original オリジナル ヴィンテージ vintage 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【Barbour×YOKE×JS】CONNECTED

SPEYSL

JACKET