『ピンクハウス ロングタブリエ 赤 サテンリボン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 23分に出品され03月19日 21時 23分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます



ピンクハウスのタブリエです

真っ赤です



サテンリボンが沢山あります

透かしレース。



綿ローンです



前が長いタイプです

背中は丈が短いです。



サイズは、両サイド紐リボンで

フリーサイズです



豪華に、重ね着に、いかがですか



いきなり、お値下げです！



お値下げ頑張ります！



大変可愛いです！

お値下げしました！



また、お値下げしました！











ピンクハウス

ワンダフルワールド

カネコイサオ

インゲボルグ

真っ赤

レッド

サテンリボン

透かしレース

フリーサイズ

ロリータ

ゴスロリ

お姫様

お嬢様 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ピンクハウス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ピンクハウス



ロングタブリエ 赤 サテンリボン