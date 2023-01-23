『値下げ‼極美品限定品Wネーム インディアン べティブープ スタジャン M 刺繍【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 06時 25分に出品され03月05日 06時 25分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 極美品 希少 限定 インディアン べティブープ Wネーム スタジャン M Indian Betty Boop コラボ 袖レザー 袖革 刺繍 ワッペン メルトン 裏地キルティング



こちらはインディアンモーターサイクルのスタジアムジャンパーとなります。

べティブープとのコラボした希少なお品です。



ぜひこの機会に手に取っていただきたいです。



【カラー】

ブラック 黒

【サイズ】

M



【状態】

傷や汚れはなく極美品となっております。



＊ジャンパーのみの販売となります。シャツやネクタイなどの付属品は含まれておりませんのでご注意ください。



【注意事項】

＊首回りや袖口などの擦れやすい箇所の使用感は余程のレベルでない限り特別記載しません。中古品なので多少はあるだろうと思って下さい。

見落としがない限り、破れがあるものは基本出品しておりません。あれば記載します。

美品＝新品ではございません。あくまでも中古レベルでの判断です。

＊写真では判断できない、不安な部分がありましたらお気軽に質問してください。



＊お使いのモニターやスマートフォンの環境やスペックによって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える場合が御座います。



※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。



～迅速かつ誠実な対応を日々心がけており、お互いが気持ちの良いお取り引きが出来ればと思っております。～



カラー...ブラック

レザー素材...牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: インディアンモーターサイクル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 値下げ‼極美品限定品Wネーム

インディアン

べティブープ

スタジャン

M

刺繍