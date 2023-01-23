『BALLY ショルダーバック サーモンピンク【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 17時 36分に出品され03月15日 17時 36分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 BALLY ショルダーバック



カラー...サーモンピンク

素材...本革



汚してしまった箇所ありますが目立たない場所だと思います。



内ポケット…2つ

ファスナー付きとファスナーなし





#BALLY

#ショルダーバック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BALLY

ショルダーバック

サーモンピンク