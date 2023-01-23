『THE NORTH FACE リバーシブル テック エアー フーディ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 14時 17分に出品され05月07日 14時 17分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#nicowear



■ブランド名



THE NORTH FACE

ノースフェイス



■アイテム名



Reversible Tech Air Hoodie JKT

リバーシブル テック エアー フーディ

NT62289



■カラー



ブラック × グレー



■表記サイズ



M



■実寸

・着丈：69cm

・身幅：56cm

・肩幅：48cm

・袖丈：61cm



■状態



目立つダメージや汚れは見当りませんが、多少の使用感や色褪せはご容赦願います。中古品であることをご理解の上、ご検討をお願い致します。



必ず全て画像ご確認ください。

ご覧になる端末や写真撮影時の光加減や色合いの誤差で、実物とは若干色合いが異なる場合がございます。



あくまで中古品や古着にご理解ある方、多少の汚れには寛容な方の購入をお願いしております。神経質な方はお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

リバーシブル

テック

エアー

フーディ