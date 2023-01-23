『Sony REON POCKET 5 専用ケース付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 40分に出品され03月22日 15時 40分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Sony REON POCKET 5 RNPK-5 WHITE

ウェラブルサーモデバイスキット



2024年6月頃に新品で購入し、2、3回のみ屋内で使用しましたが、整理のため出品いたします。



喫煙者はおりません。

アルコールで消毒済、動作に問題ないことを確認済です。

付属品などは写真のものが全てです。



箱の裏面の開封口にヤブレが少しありますが、商品自体はほぼ新品です。



ソニー

SONY

レオンポケット5 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>その他 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー