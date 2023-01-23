『ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ パイン グリーン ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 19時 44分に出品され04月16日 19時 44分に終了予定です。即決価格は11,875円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AirJordan1 Retro High OG

エアジョーダン１ レトロハイ OG

カラー Pine Green パイングリーン

サイズ 29cm

型番 555088-030

新品未使用です。

アトモスオンラインで購入です。



モデル名···AIR JORDAN



エアジョーダン/種類···1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 29cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ナイキ

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