『【新品未使用品】ケルヒャー高圧洗浄機JTK サイレント S1.600-910.0【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 23時 09分に出品され04月11日 23時 09分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【即購入可】

ジャパネットたかたにて購入しました。

新品未使用

付属品完備





一度開封してあり外箱にはキズがありますが、未使用品です。



よろしくお願い致します。

KARCHER (ケルヒャー) ケルヒャー 高圧洗浄機 サイレント JTK サイレント JTKサイレント

ブランド：ケルヒャー

【新品未使用品】ケルヒャー高圧洗浄機JTK サイレント S1.600-910.0





ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機

JTK SILENT S

型番1.600-910.0



50Hz・60Hz共用ですので、地域問わずご使用いただけます。



梱包箱に多少の傷みがありますが新品未使用品です。

※神経質な方はご遠慮ください。

もちろん付属品完備です。



【仕様】

●本体外形寸法(幅×奥×高)mm：297×480×251

●本体重量：5.3kg

●消費電力(W)：1250

●電源コードの長さ(ｍ)：5ｍ

●ホースの長さ：自吸・水道兼用ホース3ｍ 高圧ホース10ｍ

●運転音(db)：63db

●吐出圧力(常用吐出・最大許容)：常用吐出圧力7.5Mpa 最大許容圧力10Mpa

●吐出水量(常用・最大)：常用吐出水量312リットル/時間 最大吐出水量390リットル/時間

●連続使用時間：最大1時間

●備考：溜め水から自給できる高さ50cm 防水機能 IPX５

【付属品】

トリガーガン、高圧ホース10m、バリオスプレーランス、サイクロジェットノズル、ウォッシュブラシ、フォームノズル、自吸、水道兼用ホース3m、本体側カップリング、蛇口アダプター、取扱説明書



ケルヒャー モデル名···K2 サイレント



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#高圧洗浄機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用