『★小花模様の反物【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 08時 54分に出品され04月24日 08時 54分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 小花模様の反物です。

素材は正絹

目立つシミはないかと思います



反物幅37.5センチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ ★小花模様の反物