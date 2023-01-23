『COACH CF248 コーチ×ピーナッツ スヌーピー コラボ ショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 40分に出品され03月22日 19時 40分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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♡ 新品未使用



商品の特長

コーチ COACHのクロスボディー（ショルダーバッグ ）です。

便利な斜め掛けのボディーバッグとしてお使い頂けます。

上質レザーで仕立てられ、使いやすいサイズ感で、収納力も十分あるので長くお使い頂ける逸品です。

普段使いは勿論旅行時のトラベルポーチ等にもお使いいただける便利なサイズのアイテムです。



仕様

開閉方法：ファスナー

内側 オープンポケット、カードポケット×2

外側背面：オープンポケット



素材

コーテッドキャンバス、レザー



サイズ(cm)※誤差があります

縦14cm x 横20cm x マチ5cm

ショルダー 約最大138cm（取外し不可/長さ調節可能）



◆カラー

カーキ/レッドウッド/マルチ



【付属品】

タグ、 保存袋



海外コーチアウトレット購入品です。



[アウトレット品について］

アウトレットとは大きな傷はないが生産過剰になった品、使用上問題のない程度の傷革製のタグがない等の様々な理由によりコーチ直営のアウトレット店で販売されている商品となります。

こちらは海外のアウトレット店で購入した商品です。

その分お安く提供させていただきますのでご了承の上ご購入ください。

☆完璧な商品をお求めの方はご購入をお控えください



☆発送は簡易梱包にて発送いたしますのでご了承ください。



よろしくお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

CF248

コーチ×ピーナッツ

スヌーピー

コラボ

ショルダーバッグ