『CELINE ミディアムバーティカルカバ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 06時 10分に出品され03月07日 06時 10分に終了予定です。即決価格は111,650円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|セリーヌ
PORTER ポーター SUNRAIN サンレイン ボディバッグ ウエストバッグ
¥ 9204
アークテリクス アロー 22 バックパック リュック ブルー 青
¥ 10920
極美品 GREGORY ネクサスセブン別注 クイックポケット2個セット
¥ 10500
万双 双鞣和地 ビジネスリュック
¥ 23460
【新品未使用】クリスチャンディオール DIOR sacai コラボ サドルバッグ
¥ 141515
美品 ラゲッジレーベル LINER ショルダーバッグ porter 吉田
¥ 8579
COACH イエロー レザー バッグ
¥ 19305
PORTER / THINGS DAYPACK 専用です
¥ 14080
DOLCE&GABBANA ドルガバ メンズ レザー 本革 ショルダーバッグ
¥ 8580
TUMI ALPHA2 3WAY
¥ 11000
エルメス HERMES ジプシエール 34 トリヨンクレマンス ブラック 美品
¥ 430920
ヴィンテージ COMME des GARCONS キャンバス 大口 トートバッグ
¥ 9750
◎DIESEL ディーゼル ボストンバッグ ポーチ 袋付き ブラック
¥ 7254
ポケモン fendi FENDI 辰年 コラボ ショルダー トートバック 新品
¥ 440000
PRADA 2wayボストンバッグ
¥ 10500
古着 OLD COACH オールドコーチ ブリーフケース ショルダーバッグ 黒
¥ 10920
◆美品◆ ルイヴィトン ボストンバッグ M41401 シリウス65 モノグラム
¥ 23276
Supreme x Martine Rose Mini Duffle Bag
¥ 14000
落札価格111650円
65 入札履歴
終了
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