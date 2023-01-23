『CELINE ミディアムバーティカルカバ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 06時 10分に出品され03月07日 06時 10分に終了予定です。即決価格は111,650円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

セリーヌ



【商品名】

セリーヌ ミディアム バーティカル カバ 194432CIM バッグ



【通称】

ミディアム バーティカル カバ



【品番】

194432CIM



【シリアルナンバー】

F-SL-2223



【素材】

トリオンフキャンバス / カーフ



【商品状態】

新品未使用

画像ご参照下さい



【対象】

メンズレディース



【サイズ】

横x縦x幅（マチ）: 32cmx34.5cmx8cm

持ち手: 38cm

ストラップ: 107-112cm



【カラー】

38NO/BLACK(ブラック）



【重さ】

840g



【詳細説明】

内側:ファスナーポケット1

ストラップ付 保存袋付



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ CELINE

ミディアムバーティカルカバ