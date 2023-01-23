『【美品】AirPods 第3世代 中古 オマケのケーブル三本付き 中古美品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 14時 27分に出品され03月18日 14時 27分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】AirPods 第3世代 中古 オマケのケーブル三本付き 中古美品



即購入オッケーです！



【状態】

・発売当時、新品で購入したものです。

・出品にあたり、ケース、本体の簡易清掃しております。

・充電をある程度しております。

・初期化済みで、接続確認済みです。

・USBーCタイプのものが欲しいので買い替えました。この製品にコネクタ以外に不満はありませんでした。

・ケースの正面左下、上、下に少し凹みがあります。

・付属の純正ケーブルはありませんが、代わりにオマケとしてライトニングケーブルをお付けします。こちらのケーブルの不良については、承りません。



【イヤホン詳細】

- モデル: AirPods 第3世代

- ブランド: Apple

- 状態: 正規品

- 色: ホワイト

- 充電ケース: あり

- モデル番号 A2564

- シリアル番号 W4GQ7QV6HD

- バージョン 6F21



【モデル情報】

AppleのAirPods第3世代は、優れた音質と快適な装着感を提供します。最新のテクノロジーを搭載し、ワイヤレスでの音楽体験を向上させています。



【デザイン】

ホワイトの洗練されたデザインで、どんなスタイルにもマッチします。充電ケースには緑色のLEDインジケーターがあり、充電状況を一目で確認できます。



【機能性】

高品質なサウンドと長時間のバッテリーライフを実現。音楽や通話をスムーズに楽しむことができます。



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ケース/種類···Lightningコネクタ



モデル名···AirPods

世代/種類···(第3世代)

ケース/種類···Lightningコネクタ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル