『ルイジボレッリ ダブルブレスト チェックジャケット 46【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 10時 14分に出品され04月27日 10時 14分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの特徴】

Borrelliは高級テーラリングで知られ、洗練されたデザインと優れた品質が特徴です。



【デザインとスタイル】

このダブルブレストのテーラードジャケットは、チェック柄が施されており、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【素材と快適性】

ウール混紡素材を使用しており、温かさと快適さを提供します。



- ブランド: Luigi Borrelli

- デザイン: ダブルブレスト

- パターン: チェック柄

- 色: 黒と茶色、グリーンの混合

- 素材: ウール80% シルク10% リネン10%

- スタイル: テーラードジャケット



大きなダメージはなく美品の状態です。



肩幅···46cm

身幅···49cm

袖丈···59cm

着丈···75cm



カラー···ブラウン



柄···チェック



素材···ウール(スーツ地),麻



季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ルイジボレッリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ルイジボレッリ

ダブルブレスト

チェックジャケット

46