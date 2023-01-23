『【新品】STONE ISLAND ストーンアイランド ダウンベスト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 04時 22分に出品され04月18日 04時 22分に終了予定です。即決価格は396,880円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド

STONE ISLAND

ストーンアイランド



アイテム

ボディーウォーマー

BODY WARMER

品番 7915Q0423



カラー

BLACK

ブラック

黒



サイズ

L

肩幅 46cm

身幅 57cm

着丈 65cm



マテリアル

100%NYLON

100%ナイロン



付属品

STONE ISLAND タグ付き。



購入場所

STONE ISLAND TOKYO



コンディション

新品



注意

STONE ISLAND正規品の本物になります。

ご返品は一切ご対応致しませんの神経質な方のご購入はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】STONE

ISLAND

ストーンアイランド

ダウンベスト