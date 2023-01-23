『京袋帯WAKKA 【空中散歩】 気球と雲のデザイン 仕立て上り 新品未使用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 57分に出品され03月12日 21時 57分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆京袋帯という言葉になじみがないかもしれませんが、仕立て方は手先を折らずに袋に仕立てており、一重太鼓に結ぶことが出来る帯です。。

京袋帯は前巾を好きな巾に折ることが出来るので、背の高い方やきもの姿のバランスで前巾を広めに締めたい方にも対応できます。。



◆気球と雲をテーマにした独特のデザインが特徴です。色とりどりの気球が空を舞う様子が描かれており、視覚的に楽しませてくれます。小紋や紬に普段使いに最適です。。



◆すでに仕立ておりますので、商品が届いたその日から帯を締めれます。

◆前巾の部分の柄は右巻き（時計廻り）・左巻き（時計逆廻り）で変わりますのでお楽しみ下さい。





- デザイン: 気球と雲の柄

- 色: ベージュ、赤、緑、青

- 素材: 正絹100%

- 種類: 京袋帯

- 長さ: 3m70cm



ご覧いただきありがとうございます。



#帯 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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着物・浴衣 タグ 京袋帯WAKKA 【空中散歩】 気球と雲のデザイン 仕立て上り 新品未使用