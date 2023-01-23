『京袋帯WAKKA 【空中散歩】 気球と雲のデザイン 仕立て上り 新品未使用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 57分に出品され03月12日 21時 57分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格25000円
4 入札履歴
終了
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