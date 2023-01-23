『TUMI ALPHA2 3WAY【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 20時 16分に出品され03月14日 20時 16分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 6年前に購入し、2年間使用しました。

リュックとして使用してる際に床に置くことが多かったため、一部擦れがあります（6，7枚目参照）。



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ブランド名:TUMI トゥミ



タイプ:ALPHA2 アルファ2 3way

スリーウェイブリーフ

ビジネスバッグ ハンドバッグ

ナイロンバッグ ブリーフケース

バックパック リュックサック

ナイロンリュック ブリーフパック

ショルダーバッグ 大容量

ワンショルダーバッグ 肩掛け

クロスボディバッグ 斜め掛け

ロゴ金具 プレートロゴ



シーン:通勤 通学 ビジネス カジュアル



カラー:グレー



型番:26180PW2



素材:バリスティックナイロン



サイズ

マチ14cm

横28cm

高さ41cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TUMI

ALPHA2

3WAY