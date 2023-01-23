『diptyque FLEUR DE PEAU 75ml オードパルファム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 21時 23分に出品され03月03日 21時 23分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

diptyqueは、パリの香水ブランドとして知られ、独自の香りを提供します。特にFLEUR DE PEAUは、優雅で洗練された香りが特徴です。



【製品の特徴】

このオードパルファムは、75mlの容量で、長時間持続する香りを楽しめます。フランス製で、品質にもこだわっています。



【ユニセックスの香り】

FLEUR DE PEAUは、男女問わず使用できる香りで、日常使いや特別なシーンに最適です。



- ブランド: diptyque

- 香水名: FLEUR DE PEAU

- 容量: 75ml

- タイプ: オードパルファム

- 製造国: フランス



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディプティック