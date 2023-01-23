『DIOR CD Icon スウェットシャツ パーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 51分に出品され03月05日 18時 51分に終了予定です。即決価格は23,920円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DIOR CD Icon スウェットシャツ パーカー



DIOR札幌大丸店で購入しました。



定価165,000円 税込



サイズ:L

喫煙:無し

付属品:無し



去年購入しました。

かなり気を使って着用、洗濯していたので状態は綺麗です。

販売するつもりが無かったので中のタグが痒くて糸から取っているのでこの値段です。

確実に正規品ですが、ご確認、ご了承の上ご購入ください。



写真追加もお申し付けください。

すり替え防止のため、返品は行っておりませんので、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DIOR

CD

Icon

スウェットシャツ

パーカー