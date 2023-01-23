『エルメス HERMES ジプシエール 34 トリヨンクレマンス ブラック 美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 08時 05分に出品され03月25日 08時 05分に終了予定です。即決価格は430,920円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES ジプシエール 34

トリヨンクレマンス ブラック

かめ吉で購入して、10回も使ってない美品です。

1箇所 13枚目の写真のとこに白い 1cmぐらいの傷みたいのがありますが、

クリームなどでケアしたら消えると思います。

他にスレなどもなく綺麗です。



箱、保存袋、カードなど付属品ありです。

箱は箱に傷があります。14枚目

すり替え防止で返品不可です。

あんしん鑑定利用できます。







カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エルメス HERMES

ジプシエール 34

トリヨンクレマンス ブラック 美品