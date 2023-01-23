『アメリカ製 チャンピオン スウェット セットアップ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 01時 06分に出品され03月16日 01時 06分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MADE IN U.S.A アメリカ製

チャンピオンスウェット

ブラック セットアップ

生地が他とはまったく違う

厚くて重圧で高品質な生地

真冬でもこのセットアップを

着れば屋外でも十分に暖かい

ネットで検索して見て下さい

他の商品より高価格ですが

高価格に見合った高品質です

これからの寒い季節に色々な場面で活躍し便利に着れます

高品質、及び、着やすさが

十分に感じて分かります

自信を持ってお勧めします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ アメリカ製

チャンピオン スウェット

セットアップ