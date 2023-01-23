『正絹 汕頭刺繍 訪問着 フルセット 七五三 お宮参り など◎【2024年最新】 』はヤフオクでから05月14日 18時 58分に出品され05月14日 18時 58分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お着物、袋帯、帯揚げ、帯締め、伊達衿のフルセットです^ - ^



結婚式、お宮参り、七五三、お茶会、パーティー、卒業式、入学式、入園式、卒園式など◎



✴︎訪問着

汕頭刺繍が素敵なお着物です^_^

肩身丈 ▷約 157cm

(適応身長152cm〜162cm程度)

袖丈 ▷約 48.5cm

袖幅 ▷約 33cm

裄丈 ▷約 64.5cm

前幅 ▷約 25cm

後幅 ▷約 30cm

素材 ▷正絹

仕立▷袷(10月〜5月)



衿元に筋汚れありますが、着用に響きません。

その他、目立つ汚れや傷無く状態良好かと思います！



✴︎六通袋帯

横幅 ‣ 約 30.5cm

長さ ‣約 434cm

素材 ‣ 正絹

中古、未仕立てですがそのままご使用いただけます。軽い汚れが在りますがひどく目立つことはありません。



✴︎帯揚げ、帯締めは、なるべく綺麗なものをコーディネートさせていただいておりますが、使用に問題ない程度の小さな汚れやキズ、シワはあるかも、、とご理解よろしくお願いします。



✴︎重ね衿

新品未使用



全て正絹のお品です！



その他、お得なセット着物はこちらからご覧ください^ ^

#hanahana着物フルセット



[画像について]

なるべく実物に近いものを掲載しておりますが、ご覧いただいているモニターごとに多少の誤差はございます。

ご理解の上ご購入をお願いいたします。



[素材について]

証紙、混合率表示が無いため、素材は断言ができないものが多いです。リサイクル着物をご理解頂ける方のみのご購入をお願い致します。





身丈(肩山から)···155〜159cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 正絹

汕頭刺繍

訪問着

フルセット

七五三

お宮参り

など◎