『Champion sweatshirts reverse weave M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 16時 29分に出品され03月14日 16時 29分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チャンピオン リバースウェーブ スウェット

ヴィンテージ 単色タグ



- ブランド: Champion

- 色: ネイビー

- デザイン: 刺繍ロゴ

- 素材: コットン/ポリエステル

- 袖口: リブ編み



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Champion

sweatshirts

reverse

weave

M